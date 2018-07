Als die Schweden nach Höchstadt kamen

Der Dreißigjährige Krieg in Höchstadt und im Aischgrund ist Thema einer Stadtführung von Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet am Freitag, 6. Juli, um 20 Uhr. Treffpunkt für die 90-minütige Tour ist am Brunnen auf dem Marktplatz in Höchstadt. Zum krönenden Abschluss der Tour führen Höchstadter Musketiere im Engelgarten Musketen und andere Waffen vor. red