Als der Lorbeer ein junges Mädchen war

Die Kunsthistorikerin Julia Meister-Lippert erzählt in ihrem Vortrag am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr im Kunigundensaal von St. Kunigund, Joseph-Otto-Kolb-Straße 1, von den kuriosen Verwandlungen, die Menschen widerfahren sind. Die Gäste erfahren, wie das Mädchen Daphne zum Lorbeer wurde und Arachne zur Spinne, warum die jungen Männer Adonis und Narziß sich in Blumen verwandelten und Aktäon in einen Hirsch. Anschaulich werden die Geschichten durch ihre originellen Darstellungen in der Kunst - vom Mittelalter bis in die Moderne. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. red