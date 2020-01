Als Christen Zuflucht bei Maria suchten

Den Festgottesdienst zum 225-jährigen Bestehen der Marianischen Sodalität Litzendorf in der Kirche St. Wenzeslaus zelebrierte Weihbischof Herwig Gössl zusammen mit dem ehemaligen Litzendorfer Pfarrer Fritz Hilbert, Pastoralreferent Günther Streit und Pfarrer Marianus Schramm.

In seiner Predigt erinnerte Gössl daran, dass viele, auch junge Menschen, nicht mehr zuversichtlich, sondern voller Angst und Schrecken in die Zukunft blicken. So sei es auch in den Zeiten der Gründung der Marianischen Sodalität 1794 mit der beginnenden Aufklärung, der französischen Revolution und der herannahenden Säkularisation gewesen. In solchen Zeiten nahmen die Christen immer wieder Zuflucht zu Maria, so der Festprediger. Sie erkannten in ihr den Menschen, der mitfühlen konnte, die Frau, die geduldig und beharrlich auf Gott vertraute - auch dort, wo sie ihn nicht verstanden hat.

Gössl: "Gott sprengt immer unsere Vorstellungen, so dass wir ihn und sein Wesen nie ganz durchschauen werden. Auch Maria hat gerungen um ihren Glauben und ihren Gott." Weiter erklärte der Prediger, dass Christen die Vision eines Reiches des Friedens und der Gerechtigkeit haben. Maria werde ihnen dazu den Rücken stärken.

"Deshalb darf die Marianische Sodalität kein Auslaufmodel sein, sondern sie muss ein Aufbaumodel sein für unser Christsein." Er schloss: "Mit Maria sind wir unterwegs in das wahre Leben, in das Leben in Fülle, mit Licht und in Frieden."

Die Eucharistiefeier umrahmte musikalisch die Liedertafel Melkendorf unter ihrer Dirigentin Anastasia Maarsman-Bayer mit Liedern aus der Vater-unser-messe von Lorenz Maierhofer.

Claudia Dworazik, die Vorsitzende der Marianischen Sodalität, dankte dem Weihbischof mit bewegten Worten für seine lobenden und ermutigenden Sätze für die Sodalitätsmitglieder und übergab ihm eine Kerze und einen Präsentkorb.

Beim Mittagessen im Pfarrheim nutzten viele die Gelegenheit, um mit dem Weihbischof ins Gespräch zu kommen. Dann schrieb sich Gössl in das goldene Buch der Gemeinde Litzendorf ein.

In der Nachmittagsandacht trug Dworazik in Kurzform die Chronik vor. Sie berichtete, dass die Jesuiten 1615 die Bamberger Herren- und Bürgersodalität gründeten, zu der viele Landkreisbewohner gehörten. Nach der Auflösung des Ordens gründete Johann Georg Zeder, Jesuit und Pfarrer von Litzendorf, 1794 in der Litzendorfer Kirche St. Wenzeslaus die hiesige Sodalität, zu der von Anfang an schon Frauen gehörten. In der späteren Folgezeit waren es aber nur Männer.

In der Versammlung 1993 wurde der Bau einer Marienkapelle zwischen Litzendorf und Lohndorf beschlossen und zwei Jahre später feierlich durch Pfarrer Josef Panzer eingeweiht. Ein Jahr nach dem 200-jährigen Jubiläum 1994 wurde die Satzung geändert und wurden auch wieder Frauen aufgenommen. Die Mitglieder stifteten auch eine Wenzeslaus-Glocke.

Die Vorsitzende Claudia Dworazik und Präses Marianus Schramm ernannten dann den früheren Vorsitzenden Klemens Neundorfer, den Motor für den Bau der Marienkapelle und unermüdlichen Kämpfer für die Sodalität, zum Ehrenvorsitzenden und übergaben ihm Urkunde und Geschenk. Der Festtag klang mit Kaffee und Kuchen und vielen Gesprächen im Pfarrheim aus. Joseph Beck