Als Chef noch täglich im Unternehmen aktiv

Eine Vielzahl von Glückwünschen konnte Horst Heller zu seinem 80. Geburtstag entgegennehmen. Gäste aus nah und fern würdigten den Jubilar für sein überaus starkes ehrenamtliches und vor allem auch berufliches Engagement.

Nach wie vor ist der gelernte Rundfunkelektroniker als Geschäftsführer in der Firma Rufa engagiert. Über mehr als sechs Jahrzehnte hinweg hat er mit viel Einsatz den Aufstieg vom Vorarbeiter in die Führungsspitze des Unternehmens geschafft. Seit 1956 gehört der Jubilar dem Küpser Unternehmen an. Tagtäglich lässt er sich heute noch in die Pflicht nehmen für das Unternehmen mit seinen 25 Mitarbeitern.

Bürgermeister Bernd Rebhan lobte das außergewöhnliche Verantwortungsbewusstsein und das unermüdliche Engagement, mit dem sich Horst Heller der Herausforderung stellt, und dankte dem geschätzten Jubilar auch im Namen des Marktes Küps. Natürlich gratulierten neben der Familie, Freunde und Nachbarn auch die Mitarbeiter der Firma Rufa ihrem beliebten Chef zum Geburtstag. Für die Belegschaft betonte Geschäftsführerin Silke Heller den ungewöhnlich hohen persönlichen Einsatz von Horst Heller. Zu den Gratulanten zählten die Vertreter der örtlichen Vereine, die die Verdienste ihres Mitglieds und Ehrenmitglieds würdigten. Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist Heller ununterbrochen für den Tischtennisclub Tüschnitz aktiv, ob als Vorstandsmitglied oder als Spieler. Über 800 Spiele hat er für den Verein absolviert, lobte Vorsitzender Karl-Heinz Sladek. Auch die Feuerwehr Tüschnitz, der Obst- und Gartenbauverein, die Siedlergemeinschaft und "Tüschnitz Aktiv" überbrachten Glückwünsche. Der CSU-Ortsverband Küps, der Förderverein für das Schüler- und Jugendorchester, der VdK Küps und der MSC Kronach reihten sich ebenso in die Gratulantenschar ein wie die Vertreter der Sparkasse, Raiffeisenbank Küps und Bonnfinanz Kronach. red