Als Bezirkssieger zur bayerischen Meisterschaft

Die U18-Basketballer des TSV Breitengüßbach sind erneut oberfränkischer Meister geworden. Nach einer spannenden Saison behielten die Jungs von Coach Nikola Jocic die Oberhand und setzten sich zum zweiten Mal hintereinander Oberfrankens Basketballkrone auf.

Nach einem 91:83-Auswärtserfolg in Bayreuth gewannen die Güßbacher bei der DJK Bamberg mit 74:56, anschließend knapp gegen den TTL Bamberg (68:65) und souverän in Bischberg (70:49). Gegen Bayreuth ließen sie im Rückspiel in der heimischen Hans-Jung-Halle nichts anbrennen und siegten mit 69:47. Durch zwei weitere Heimsiege gegen DJK Bamberg und Bischberg stand der TSV Tröster bereits vor dem letzten Spiel als Meister fest. In der Partie beim TTL Bamberg, die man knapp mit 59:60 verlor, ging es also um nichts mehr.

Als oberfränkischer Meister qualifizierten sich die Breitengüßbacher für die bayerische Meisterschaft, die am Wochenende in Memmingen stattfindet. Neben dem TSV und den Gastgebern sind auch Jahn München, TG Veitshöchheim, DJK Neustadt/Waldnaab und der Nürnberger Basketball-Club mit dabei.

In der Vorrunde treffen die Oberfranken am Samstag um 11 Uhr erst auf die Gastgeber, ehe es um 14 Uhr gegen die DJK Neustadt/Waldnaab geht. Je nach Ausgang der Partien spielen die Güßbacher am Sonntag entweder eines der beiden Halbfinals um 10 Uhr oder um 11.30 Uhr oder bestreiten das Spiel um Platz 5 um 13 Uhr. Das Finale findet um 16 Uhr statt. Für die südostdeutsche Meisterschaft qualifiziert sich der bayerische Meister und der Vizemeister. fd