Als Bezirkssieger heimgeradelt

Zwölf Mitglieder des Radfahrvereins Concordia (RVC) Altenkunstadt beteiligten sich an der Bezirkswanderfahrt des Bayerischen Radsportverbands (BRV) nach Elsendorf, der letzten Tour dieser Saison. Als muntere Truppe brachen sie am Morgen auf, als oberfränkische Bezirkssieger kehrten sie heim. "Es ist der neunte Meistertitel in Folge", freute sich Vorsitzender Hans-Werner Schuster, der bei der Tour dabei war.

Mit der Wanderfahrt in das Bamberger Land zogen die Concorden den Schlussstrich unter eine erfolgreiche Saison, die sie auch nach Merkendorf, Klosterlangheim, Kulmbach, Birkach, Schwürbitz, Maineck und Stetten führte. "Im Mai haben wir selbst eine Bezirkswanderfahrt ausgerichtet, zu der wir 85 Radler aus ganz Oberfranken begrüßen konnten", berichtete der Vorsitzende. Zum Meistertitel beigetragen hat seinen Worten zufolge auch die von den Concorden organisierte Radwallfahrt nach Vierzehnheiligen, die in die Bezirkswertung einfloss.

Die Abschlusstour nach Elsendorf wurde für die Altenkunstadter zu einem schönen Erlebnis. Am frühen Nachmittag nahm Bezirkswanderwart Ingo Sesselmann aus Kulmbach die Siegerehrung für die letzte Wanderfahrt vor. Mit Urkunden und Geldpreisen gleich zweifach ausgezeichnet wurde der RV Concordia Altenkunstadt, der nicht nur die meisten Teilnehmer stellte, sondern auch mit den meisten Jugendlichen vertreten war. Mit Geschenken im Gepäck traten auch die Aktiven des Radfahrvereins Viktoria Maineck den Heimweg an. Sie hatten an diesem Tag zusammen nicht weniger als 1656 Kilometer im Fahrradsattel zurückgelegt.

Mit Spannung erwartet wurde die Endwertung. Bezirkssieger wurden die Altenkunstadter Concorden, die bei den zehn Wanderfahrten dieser Saison insgesamt 10 976 Kilometer im Fahrradsattel zurückgelegt hatten. Die Radsportfreunde aus Maineck sicherten sich mit 7454 Kilometern den zweiten Rang. Die weiteren Platzierungen: 3. Stetten (5850 Kilometer), 4. Schwürbitz (5184), 5. Merkendorf (4594), 6. Birkach (3758), 7. Schorkendorf (2545), 8. Oberhaid (2358), 9. Klosterlangheim (2320), 10. Elsendorf (1356), 11. Reundorf (560), 12. Trieb (300), 13. Hallstadt (216).

Für die Concorden ist die Bezirksmeisterschaft in der Kategorie "Wanderfahrten" kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. "Auch in der Saison 2020 werden wir bei den BRV- Bezirkswanderfahrten mit von der Partie sein und alles daran setzen, um unseren Titel erneut zu verteidigen", betonte Schuster.

Zuvor stehen aber noch wichtige Veranstaltungen auf dem Programm. Eine Vereinswanderfahrt als Abrundung der Saison ist für Sonntag, 29. September, geplant. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bauernhof-Laden Schuster. Die Hauptversammlung findet am 8. November um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim Sankt Kilian statt.

Ein besinnlich-unterhaltsamer Adventsabend ist für den 14. Dezember um 19 Uhr geplant. "Wir werden dabei die Mitglieder ehren, die bei den Wanderfahrten auf Bezirks- und Vereinsebene die meisten Kilometer im Fahrradsattel zurückgelegt haben", erklärte der Vorsitzende. bkl