Als Banz ein Flüchtlingsaltenheim war

Der Geschichtsverein Colloquium Historicum Wirsbergense e. V. (CHW) lädt am Montag, 2. Juli, 19.30 Uhr, gemeinsam mit der Hanns-Seidel-Stiftung zu einem Vortrag in den Kaisersaal des Klosters Banz ein. Oberstudiendirektor i. R. Heinz Pfuhlmann, Gundelsheim, wird über Banz als Flüchtlingsaltenheim referieren. Bereits im Herbst 1945 richtete die Caritas in der einstigen Klosteranlage ein Heim für Senioren ein, die bei Kriegsende ihre Heimat hatten verlassen müssen. Lange lebten hier über 200 Menschen. Der Vortrag, der im Rahmen der Tagung "Ankommen - Zur Integration von Heimatvertriebenen in Franken" stattfindet, ist öffentlich. Für ihn ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Alle Interessenten sind herzlich willkommen. Das Bild zeigt Kloster Banz in den 1930er Jahren. Foto: privat