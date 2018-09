Als Außenseiter nach Bamberg

Mit der nötigen Effizienz hat der FC Mitwitz am vergangenen Wochenende beim 4:2-Heimerfolg gegen den SC Sylvia Ebersdorf sein kurzzeitiges Tief in der Bezirksliga West überwunden. Am Sonntag (15 Uhr) wollen die Steinachtaler gegen die "Zweite" der DJK Don Bosco Bamberg nachlegen. Der ASV Kleintettau fährt ebenfalls in den Landkreis Bamberg. Das Tabellenschlusslicht muss gegen den TSV Schammelsdorf (14 Uhr) dringend Punkte gegen den Abstieg sammeln. TSV Schammelsdorf - ASV Kleintettau

Dabei ist der ASV gegen den Tabellenzweiten (23 Punkte) klarer Außenseiter, dessen ist sich auch ASV-Trainer Christian Häusler bewusst: "Dennoch werden wir versuchen, alles in die Wagschale zu werfen, um eventuell für eine Überraschung sorgen zu können."

Am vergangenen Wochenende hat es gegen den Mitaufsteiger TSV Marktzeuln wieder nicht zum lange ersehnten ersten Dreier für Kleintettau gereicht - trotz zweier Doppelpacks des Sturmduos Andreas Böhnlein und Nico Fröba (Endergebnis: 4:6). "Gegen Marktzeuln haben wir leider in der Defensive den einen oder anderen vermeidbaren Fehler zu viel gemacht. Das darf uns gegen Schammelsdorf nicht wieder passieren, sonst werden wir gegen diesen spielstarken Gegner keine Chance haben", sagt der Coach.

Und so fällt die Bilanz nach zehn Spieltagen und gerade mal zwei Punkten ernüchternd aus. Die Gründe für diese Situation sieht Häusler unter anderem in den sportlichen Defiziten seiner Mannschaft ("Hier sehe ich mich unter anderem in der Verantwortung"), aber etwa auch im viel zu kleinen Kader, der gegen Schammelsdorf erneut dünn besetzt sein wird. dob ASV Kleintettau: Möller/M. Fröba - Martin, Böhnlein, Jungkunz, Nguyen, Kostewicz, Wisniewski, Lukaszewski, Iskender, Schindhelm, N. Fröba, Gassamar, Wagner, Pflügner. Es fehlen: Koscinski (verletzt), N. Kaufmann, F. Kaufmann, Ciesielski, Wilhelm (alle im Urlaub), Lukaszewski (beruflich verhindert). DJK Don Bosco Bamberg II - FC Mitwitz

Die Bayernliga-Reserve der DJK Don Bosco Bamberg (11. Platz/13 Punkte) ist nicht gerade der Lieblingsgegner des FC Mitwitz (7./15). Zwei Remis und zwei Niederlagen lautet die Bilanz aus den vergangenen beiden Bezirksliga-Spielzeiten. "Es ist an der Zeit, diese schlechte Bilanz aufzubessern. Wir sind heiß und freuen uns auf das Spiel", gibt sich FCM-Trainer Johannes Müller kämpferisch.

Die DJK hat ihre jüngste Negativ-Serie mit vier Niederlagen am Stück abgehakt. Mit starken Leistungen und zwei klaren Siegen in Ebersdorf (2:0) und gegen Würgau (4:0) sind die Hausherren in die Erfolgsspur zurückgekehrt. "Wir wissen, dass es in Bamberg schwer wird, Punkte zu holen. Sie sind eine sehr junge, technisch und spielerisch starke Mannschaft, die weiß, wie sie auf ihrem großen Kunstrasenplatz spielen muss", sagt Müller. dob FC Mitwitz: Winterstein, Braunersreuther - Schmidt, Riedel, S. Müller, Engel, Hofmann, Kleylein, Fröba, C. Müller, Maurer, J. Müller, Gentzsch, Langbein, Föhrweiser, Wrycziel, Büttner.

TSV Marktzeuln - VfL Frohnlach

Die Frohnlacher (1./23) gastieren am Sonntag um 15 Uhr beim TSV Marktzeuln (6./15). Der Aufsteiger befindet sich in guter Form und hat offensiv in den vergangenen beiden Spielen (3:2-Sieg gegen Unterleiterbach und 6:4-Erfolg in Kleintettau) ein wahres Feuerwerk abgebrannt. "Marktzeuln ist eine gute Mannschaft und hat gerade einen Lauf, aber wir wollen natürlich drei Punkte holen", sagt VfL-Spielertrainer Bastian Renk.

Optimistisch macht ihn dabei auch die personelle Situation, die sich nach der Urlaubszeit langsam wieder entspannt. Als einzige Mannschaft der Liga sind die Frohnlacher auswärts noch ungeschlagen, aber auch der TSV hat noch kein Heimspiel verloren - eine Serie könnte also reißen. "Wir dürfen uns keine Schwäche erlauben, denn die anderen Mannschaften, die oben stehen, gewinnen auch ihre Spiele", sagt Renk. VfL Frohnlach: Jauch, Pfister - Simitci, Oppel, Teuchert, Göhring, Rebhan, Beetz, Friedlein, Maad, Rödel (?), Hartmann, Lauerbach, T. Özdemir (?), Weinreich, Pflaum. Es fehlen: Graf, E. Sener (beide verletzt), E. Özdemir (krank). red