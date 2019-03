Alpine Traumziele im Jahresablauf

Die Volkshochschule (VHS) Forchheim lädt ein zu einem Vortrag über die alpinen Traumziele im Jahresablauf. Gestartet wird im Winter in den Dolomiten mit Skitouren im Unterengadin, um St. Moritz herum und auf den Piz Palü. Das Vorfrühling genießt man im Etschtal und in den französischen Meeralpen. Der Sommer lädt zum Wandern ein: Hochtouren um Saas Fee, Klettern im Wilden Kaiser und auch das Berchtesgadener Land bietet hervorragende Klettersteige. Den Jahresablauf beenden herbstliche Wanderungen im Vinschgau, im Eisacktal und um den Gardasee. Der Vortrag am Dienstag, 12. März, findet von 19.30 bis 21 Uhr im VHS-Zentrum in der Hornschuchallee 20 in Forchheim statt. red