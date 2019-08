Alphörner und Berggottesdienste in Oberfranken

Berggottesdienste gibt es nicht nur in den Oberbayerischen Alpen, sondern auch bei uns in Oberfranken. Jedes Jahr 12 an der Zahl auf 12 verschiedenen Gipfeln. Der erste war dieses Jahr auf der Kösseine, der letzte wird am 3. Oktober auf dem Ochsenkopf sein. Dekan Thomas Guba organisiert diese Gipfelgottesdienste seit 2012. Sie werden immer bekannter und erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Dieses Jahr stehen außer dem letzten Gottesdienst auf dem Ochsenkopf noch zwei weitere Gipfelgottesdienste an - am 11. August auf der Platte bei Schönbrunn und am 18. August auf dem Weißmainfelsen.

Jeder dieser Gottesdienste unter freiem Himmel in herrlicher Natur ist etwas Besonderes - manche freilich noch mehr. So der Gottesdienst, der dieses Jahr auf dem Rudolphstein gefeiert wurde. Pfarrer Grießbach, der eine bewegende Predigt hielt, hob diese Besonderheit auch mehrfach hervor: Es spielten nicht nur der Posaunenchor der Kirchengemeinde Weißenstadt, sondern auch eine Gruppe von acht Alphornbläsern; genauer: sieben Alphornbläser und eine Alphornbläserin.

Regionalbischöfin Dorothea Greiner spielte zusammen mit ihrem Mann und sechs Mitgliedern der Patersberger Alpornbläser. Der Klang der Alphörner beruhigt, stehen doch auch diejenigen, die es spielen völlig ruhig. Der Ton entsteht nur durch den Atem und die Lippenspannung, ist aber kilometerweit zu hören.

Nächstes Jahr haben die Alphornbläser wieder vor, einen Gottesdienst mitzugestalten; mal sehen auf welchem der 12 Gipfel.

Wer Näheres zu den Gottesdiensten wissen möchte, kann im evangelischen Dekanatsbüro Bad Berneck anrufen (09273/92910) oder im Internet unter dem Link https://www.dekanat-bayreuthbadberneck.de/sites/www.dekanat-bayreuthbadberneck.de/files/dokumente/Berggottesdienste_2019_web.pdf nachsehen. red