Alphörner erklingen

Zur Fränkischen Weihnacht lädt der Brauchtumsverein Marktschorgast am 1. Advent, 2. Dezember, um 19 Uhr in die evangelische Kirche ein. Unter anderem wirken die Veitlahmer Alphornbläser mit. Im Anschluss bieten Mitglieder des Brauchtumsvereins bei einem gemütlichen Feuer Glühwein, Plätzchen und Stollen vor dem Gemeindehaus an. red