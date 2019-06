Alpenverein zu Gast im Kleinwalsertal

Die 43. Sektionsfahrt des Alpenvereins Bad Kissingen unter Leitung von Hartmut Breunig und Sabine Kaidel führte nach Riezlern im Kleinwalsertal. In Kempten wurde die Gruppe von einer Stadtführerin zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt geführt und über Geschichte und Kultur informiert. Nach einer Brotzeit ging die Fahrt weiter ins Hotel Montana. Die Tourenleiter Artur Zoll, Erich Lehenbauer und Hartmut Breunig hatten wie gewohnt verschiedene Touren ausgearbeitet, so dass jeder je nach seinen Bedürfnissen an kürzeren oder längeren Bergtouren teilnehmen konnte. Da die Wetterlage unbeständig war und auch ab 2000 Metern noch Schnee lag, wurden die Touren entsprechend angepasst. Auch hieß es jeweils früh aufzubrechen, um nicht von möglichen Gewittern überrascht zu werden.

Mit 2059 Metern war die Kanzelwand das höchste Ziel. Sie wurde über einen kurzen, aber doch anspruchsvollen Klettersteig erreicht. Ebenso wurden das Fellhorn (2039 m) und das Walmendinger Horn (1990 m) bestiegen. Schön und anstrengend war auch die Tour zur Schwarzwasserhütte und weiter zur Ochsenhofer Scharte. Von hier aus führte der Höhenweg über die gleichnamigen Köpfe zum Walmendinger Horn und zurück nach Mittelberg. Eine Wandergruppe ging von Riezlern aus in die sehenswerte Breitachklamm. Auch das wildromantische Gemsteltal wurde im Abstieg vom Widderstein durchwandert. Fellhorn-, Söllerbahn und die Bahn zur Kanzelwand waren in die Tourenplanung miteinbezogen. Und diesmal waren auch einige Familien mit Kindern dabei, so dass der Nachwuchs vorsichtig an das Bergwandern herangeführt werden konnte. red