Alpenverein wandert am Sonntag

Der Alpenverein, Sektion Bamberg, lädt am Sonntag, 19. Januar, zur Wanderung "Auf Wald- und Wiesenwegen von Dörfleins in Richtung Baunach" ein. Treffpunkt mit Pkw ist um 8.45 Uhr an der Hauptpost am Bahnhof in Bamberg. red