Alpenverein unterstützt BRK bei der Suche nach neuen Blutspendern

Der DAV-Bundesverband und der Blutspendedienst des BRK haben seit 2018 eine Zusammenarbeit vereinbart. Gemeinsam möchte man möglichst viele DAV-Mitglieder langfristig als Spender gewinnen. Mit bestem Beispiel voranging die Sektion Kronach/Frankenwald beim nunmehr erfolgten Blutspendetermin in Pressig Oberfrankenweit und wahrscheinlich weit darüber hinaus ist die DAV-Sektion Kronach/Frankenwald Vorreiter in den gemeinsamen Bemühungen um den Gewinn von Blutspendern. Dessen Vorsitzender Robert Wagner liegt das Thema spürbar am Herzen. "Erfreulicherweise haben wir in der Sektion bereits viele Blutspender", freut sich der Neuseser, der sich selbst mittlerweile bereits 148 Mal anzapfen ließ. Für ihn war deshalb die Beteiligung an der bundesweiten Aktion keine Frage. Die Zusammenarbeit kam insbesondere durch BRK-Ehrenamtsmanager Ralf Schmidt zustande. Die Kampagne erachtet Wagner als gute Sache für das Publikmachen dieses lebenswichtigen Themas, retteten doch freiwillige Blutspenden Leben und seien ein sozialer Dienst für die Gemeinschaft.Ein Drittel der Bundesbürger ist mindestens einmal im Leben selbst auf das Blut anderer angewiesen. Deshalb braucht man insgesamt eine breitere Basis von Menschen, die in einer gewissen Regelmäßigkeit spenden. Die Aktion richtet sich deshalb vor allem an Erstspender sowie solche, die schon lange nicht mehrgespendet haben.Ein großes Lob galt der rührigen DAV-Sektion für deren Bereitschaft, Bürger zur Blutspende zu bewegen. Die Bemühungen machten sich bezahlt; konnten doch tatsächlich einige Neuspender seitens der Sektion gewonnen werden. Einer von ihnen ist Alexander Grüdl aus Teuschnitz, zugleich Jugendreferent der Sektion. "Es ist gut, wenn man anderen Menschen helfen kann. Außerdem kann man selbst auch einmal in die Lage kommen, auf fremdes Blut angewiesen zu sein", weiß er.