Alpenverein radelt zur Wallfahrtskirche

Die Mountainbike-Abteilung des Deutschen Alpenvereins, Sektion Kronach, radelt am Sonntag, 9. September, nach Vierzehnheiligen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Plessiturm im LGS-Gelände. Ziel ist der Biergarten oberhalb von Vierzehnheiligen und kurz vor Schluss die Kerwa in Hummendorf. Dazwischen liegen etliche Hügel, schöne Trails. Die Streckenlänge beträgt circa 70 Kilometer, das sind gute vier Stunden Fahrtzeit. Gäste sind immer willkommen. Nähere Informationen gibt es auch im Internet unter www.alpenverein-kronach.de. red