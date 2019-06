Der Mitgliedertreff des Deutschen Alpenvereins, Sektion Kronach/Frankenwald, findet am Mittwoch, 3. Juli, um 19.30 Uhr im Café Seebühne, Am Flügelbahnhof 6A, statt. Es sind auch Nichtmitglieder eingeladen. Bergfreunde sollen dort in lockerer Runde Erfahrungen austauschen. red