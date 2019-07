Alpenverein an der Saale

Der Alpenverein Kronach lädt zu einer Wanderung am kommenden Sonntag, 4. August, ein. Die Wanderung geht in Richtung Auenseeblick/Lamitzmühle am Flußlauf der sächsischen Saale, weiter zum Aussichtspunkt Petersgrat. Zurück wandern die Teilnehmer in Richtung Fattingsmühle. Dort gibt es Brotzeit. Die Wanderzeit beträgt etwa drei Stunden. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Kaulangerparkplatz beziehungsweise um 13.45 Uhr am Wanderparkplatz in der Isaarer Straße in Joditz. Informationen sind erhältlich bei Wanderführer Edwin Gerstmayer, Telefon 0152/37909634. red