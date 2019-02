Alpenüberquerung auf der Via Alpina

Die Ortsgruppe des Fichtelgebirgsvereins Bad Berneck lädt am heutigen Freitag zu einem Bildvortrag von Helmut Leuthold ein. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr im Gasthaus Friedrich. Der "Gelbe Weg" (Via Alpina) ist eine kontrastreiche Alpenüberquerung von Triest an der Adria zu den Felsspitzen des Friaul und durch das Kalkriff der Dolomiten, auf dem Meraner Höhenweg ins ewige Eis der Ötztaler Alpen und zuletzt hinab über die lieblichen Almweiden des Allgäus nach Obersdorf.Gäste sind herzlich willkommen. red