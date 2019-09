Am Freitag, 27. September, kommen auf Einladung von Annerose Ackermann, der Vorsitzenden des Fördervereins für psychisch kranke Menschen e. V. Fides, Alpakas in der Zeit von 15 bis 17 Uhr zu den Patienten des Klinikums am Michaelsberg. Es gibt Kaffee und Kuchen, zudem findet ein kleiner Flohmarkt statt. Zu diesem Alpakas-Besuch sind nicht nur die Patienten und ihre Angehörigen eingeladen, sondern auch Eltern mit ihren Kindern. red