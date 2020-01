Alois Brückner feierte seinen 80. Geburtstag

Alois Brückner, ein waschechter Schönbrunner, feierte im Kreise seiner Familie 80. Geburtstag. Brückner musste schon in jungen Jahren, da sein Vater nicht aus dem Krieg zurückkehrte, in der elterlichen Landwirtschaft kräftig mitarbeiten. 1962 heiratete er "seine" Theresia, die ihm drei Kinder schenkte, welche wiederum für sieben Enkel sorgten.

Von 1972 bis 1976 (bis zur Gebietsreform) gehörte der Jubilar dem Gemeinderat in Schönbrunn an. Neben der Landwirtschaft, in der er sogar heute noch mitarbeitet, ist er seit über 50 Jahren als Feldgeschworener tätig. Auch im Vereinsleben hinterließ Brückner seine Spuren, so wurde er im vergangenen Jahr für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Im Soldaten- und Kriegerverein in Schönbrunn ist er seit Jahrzehnten Mitglied.

Zu den Gratulanten gehörten neben Nachbarn und Freunden der Zweite Bürgermeister der Stadt Bad Staffelstein, Hans-Josef Stich, und die stellvertretende Ortssprecherin und Stadträtin Rosi Jörig. hkla