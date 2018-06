Almadler feiern Jubiläum

Idealismus und Kameradschaft



Unterhalb des Buttenheimer Ortsteils Hochstall betritt man den Wald, der den Weg auf beiden Seiten säumt und immer dichter wird. Man passiert steile Felswände , überquert einen Bachlauf und dann öffnet sich, mitten in der Natur, eine Lichtung mit herrlichem Blick in das darunter liegende Tal. In dieser Idylle steht die Hütte des Touren- und Wintersportclubs Almadler.Dort feiert der Verein am Sonntag auch sein 95-jähriges Bestehen. Die Hütte wurde 1933 mühsam selbst erbaut. Diesen Idealismus für die Natur und die Kameradschaft untereinander haben sich die Mitglieder bis heute erhalten. Der Weg, auf dem man zur Hütte gelangt, wurde vor kurzem erst, mit tatkräftiger Hilfe der Hochstaller Jungbauern, erneuert. "Wir leben für die Natur da oben", sagt Helmut Klösel, der unlängst den Ersten Vorsitz nach vielen Jahren an Heiner Bartoszek abgegeben hat. Ohne gemeinsames Engagement geht eben nichts.Die 17 Mitglieder bieten Wanderern und Kletterern von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, nicht nur einen wunderschönen Blick aus 450 Metern über dem Meeresspiegel, sondern auch zahlreiche Getränke und sogar, nach telefonischer Anmeldung (09543/3165), zehn Schlafplätze. Die Brotzeiten müssen selbst mitgebracht werden, Geschirr und Besteck können aber gestellt werden. Möglich ist das nur durch den sich abwechselnden Hüttendienst jeweils zweier Mitglieder und viel frischer Leidenschaft, die auch die jüngsten Mitglieder mit ihren 50 und das älteste Mitglied mit 86 Jahren nicht vermissen lassen.Aber es ist nicht nur der Ausblick, der die Gäste zur Hütte treibt. Auch der unmittelbar dahinter gelegene 15 Meter hohe Übungsfelsen sowie der nahe gelegene Kletterpark Frankendorf ziehen zahlreiche Kletterfreunde an. Mit einem großen Zuspruch rechnen die Almadler auch am kommenden Sonntag.Dann wird das Jubiläum mit einem Festgottesdienst eingeläutet, der von Pater Bernhard aus Vierzehnheiligen geleitet wird. Los geht es um 10 Uhr, danach ist mit Weißwurstfrühstück, Grillgut und Getränken aus dem Felsenkeller unter der Hütte für das leibliche Wohl gesorgt. Musikalisch begleitet wird die Feier von der Jugendblaskapelle Buttenheim