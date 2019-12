Allzweck-Helfer geehrt

Für seine langjährige Vereinstätigkeit beim FSV Krum ist Theo Schuler mit einer Urkunde sowie der DFB-Uhr bei einem Festakt des Kreisverbandes Schweinfurt im Bayeri-schen Fußballverband (BFV) im Sportheim des HSV Birnfeld geehrt worden.

Schuler ist seit mehreren Jahrzehnten im Verein aktiv, wobei er vor allem als "FSV-Mechaniker-Hausmeister" nicht wegzudenken ist. Er ist vielseitig im Einsatz, ob beim Sportheimdienst oder bei Vereinsfesten. Gewissenhaft verrichtet er seine Arbeiten auf dem Sportgelände. Die Sportplatzpflege liegt ihm sehr am Herzen, doch auch bei Reparaturen im und um das Sportheim herum sieht man ihn im Einsatz. Nicht umsonst konnte Schuler Jahr für Jahr die meisten ehrenamtlichen Helferstunden verbuchen.

In früheren Jahren spielte Schuler zudem in der Ersten und in der Zweiten Mannschaft Fußball; er trug schon in jungen Jahren das Trikot des FSV. Im Anschluss an seine aktive Spielerlaufbahn betreute er die Alt-Herren-Mannschaft des FSV Krum und hielt letztlich nicht nur diese, sondern aufgrund seines großen Engagements auch den gesamten Fußballverein mit am Leben, wie es weiter hieß.

Lobeshymnen

Da sich Theo Schuler nun seit rund 50 Jahren beim FSV Krum sowohl sportlich als auch handwerklich engagiert, wurden ihm bei der Festansprache des BFV-Vizepräsidenten und Bezirksvorsitzenden Jürgen Pfau etliche Dankesworte zuteil. di