"Allzumenschliches" bei der Kuki

Kurioses, Witziges, Menschliches und Allzumenschliches gibt es am morgigen Sonntag in der Galerie der Spitalpassage zu erleben. Für die Kuki (Kunst- und Kultur- Initiative) liest der FT-Kolumnist Markus Häggberg am 17. November ab 17 Uhr Kurzgeschichten aus seiner beliebten FT-Kolumne "Unter uns am Obermain". Der Eintritt ist frei. red