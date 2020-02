Alltagsexerzitien starten

Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Pressig laden ein, in den Wochen der Fastenzeit/Passionszeit sich täglich eine Auszeit zu nehmen. Eine Zeit für Stille, für sich selbst und für Gott. Die Wochen der Exerzitien laden ein, sich mit dem Thema "Alles umsonst" zu beschäftigen.

Das meiste - vor allem das Wichtigste - im Leben bekommen wir geschenkt, so die Organisatoren. Die Gaben Gottes wahrnehmen und anschauen, danach fragen, wie wir damit umgehen, aber auch aushalten, wo wir nichts machen können - darum soll es in den fünf Wochen der Alltagsexerzitien gehen.

Die Teilnehmenden nehmen sich täglich etwa eine halbe Stunde Zeit für Gebet und Betrachtung. Einmal in der Woche treffen sie sich zum Austausch ihrer Erfahrungen. Die Treffen finden jeweils dienstags um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim in Pressig statt. Beginn ist am Dienstag, 3. März. Anmeldung nimmt das evangelische Pfarramt unter Telefon 09265/271 entgegen. red