Alltag mit Kindern in Corona-Zeiten

Das Team der Kita Lauerland aus Poppenlauer lobt und motiviert die Eltern, die momentan ihre Kinder zuhause alleine betreuen: "Ihr macht das toll", schreiben sie in einer Pressemeldung.

Das Personal der Kita will ermutigen und motivieren durchzuhalten und immer wieder Momente zu sammeln, die Eltern mit ihren Kindern erleben. Es wird zwar noch eine Weile dauern, bis alles wieder halbwegs "normal" läuft, aber diese sehr besondere und intensive Zeit wird es so schnell nicht wieder geben, hießt es weiter.

Die Kindergärtnerinnen empfehlen: "Richtet euch den Tag so ein, dass möglichst viel Abwechslung stattfindet. Schaut genau, was euer Kind/ eure Kinder gerade brauchen, was aber auch für euch wichtig ist. Die Kinder müssen nicht ständig bespaßt werden, es muss auch Raum zum Selbstbeschäftigen, zum Ausprobieren, zum Langweilen sein.", hießt es. Dann würden gemeinsame Aktionen oder Spielanregungen auch wieder Freude machen.

Ideen für Aktionen

Die Fachkräfte der Kita Lauerland schicken seit ein paar Wochen den Eltern die unterschiedlichsten Ideen für Aktionen, die sie mit ihren Kindern gemeinsam zuhause umsetzen können. Die Anregungen reichen von Fingerspielen und Geschichten über Rezepte - zum Beispiel für Knete - bis hin zu kreativen Angeboten - wie Basteln einer Blume mit Krepppapier. Das Material hierfür können sich die Kinder und Eltern bei Bedarf am Gartenzaun der Kita mitnehmen. So ist der kleine Spaziergang an der Lauer auch schon dabei, und auch Naturgeschehen im Wald und auf der Wiese bleibt nicht unentdeckt.

Natürlich verschickten die Fachkräfte auch Audios mit selbstgesungenen Liedern - meist mit Instrumenten begleitet - die die Kinder gut aus dem Kita-Alltag kennen. Somit hörten sie wieder vertraute Stimmen und Melodien aus der Kita.

Die Freude war groß, wie Eltern dem Team meldeten. Sie berichteten, dass die Kleinsten dazu tanzten, klatschten und aus Leibeskräften mitsangen. An Ostern hoppelte sogar der Kita-Osterhase bei jedem Kind vorbei und brachte eine kleine Osterüberraschung vor die Türe.

"In der Hoffnung, dass wir bald wieder wie gewohnt mit den Kindern "arbeiten" und die Eltern entlasten können, machen wir unsere Arbeit weiter und werden dabei nicht müde, neue Ideen für die Kinder zum Zeitvertreib zu schicken", heißt es weiter.

Auf die Kinder, die in der momentanen Zeit in der Einrichtung sind, freuen sie sich täglich und sie bemühen sich, die Zeit sorgenfrei und voller Freude mit ihnen zu gestalten. red