"Allgäu Power" mischt am 13. April wieder die Zecherhalle auf

Bereits zum 25. Mal in den vergangenen 20 Jahren werden die Stimmungskanonen von "Allgäu Power" das Starkbierfest am 13. April in der Zecherhalle in Neukenroth rocken. Von der ersten Besetzung ist nur noch Band-Leader Reiner Kreit dabei, doch die Begeisterung der Fans und die Show auf der Bühne haben sich in all diesen Jahren noch gesteigert.

In Österreich, Dubai und Bahrain, Holland und Italien, von Wernigerode bis zum Gäubodenfest in Straubing und beim Cannstatter Wasen heizen die Jungs aus Allgäu die Festzelte ein. Hits aus junger Volksmusik und Schlager, Klassiker aus Rock und Pop, aktuelle Partykracher und Charthits der deutschsprachigen und internationalen Musiklandschaft, gespickt mit einem Showgewitter der Extraklasse - das ist die "Allgäu Power". Wenn Posaune auf tanzbare Grooves und Akkordeon auf Gitarren-Riffs trifft, wenn sechs Musiker aus dem wilden Süden Deutschlands und sechs Musikstile aus der ganzen Welt aufeinander treffen, brennt bei "Allgäu Power" die Luft. Ob Rock'n'Roll oder Oktoberfesthit, Ska oder Schlager, mit Leidenschaft und ihrem unverkennbaren Sound reißen "Allgäu Power" musikalische Mauern nieder. Unterstützung kommt vom starken Bier aus Kronach, dem "Kronator". Dirndl und Lederhose sind daher für viele Fans bereits feste Bekleidung zum Starkbierfest in der Neukenrother Zecherhalle. Eintrittskarten mit festen Plätzen gibt es im Vorverkauf in der Bäckerei Nickol und Restkarten an der Abendkasse (Tel. 09265/1348). jb