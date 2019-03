Alles zum Schulübertritt

Die beiden Kronacher Gymnasien laden alle Schüler, die sich für das Schuljahr 2019/20 für einen Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums interessieren, zusammen mit ihren Eltern zu Informationsveranstaltungen ein.

Dabei stehen vor allem die Neuerungen durch das neunjährige Gymnasium sowie die jeweiligen Schwerpunkte der beiden Schulen im Vordergrund. Daneben gibt es die Möglichkeit, mit Lehrern sowie anderen Schülern und Eltern ins Gespräch zu kommen.

Den Anfang macht das Frankenwald-Gymnasium (FWG) am Samstag, 23. März, um 9 Uhr, in der Pausenhalle der Schule. Von hier aus werden die Kinder von den Tutoren durch das Schulhaus und die Sporthalle geführt. Für die Teilnahme an diesem Programm wird Sportbekleidung empfohlen.

Nach einem einführenden Vortrag können auch die Eltern das Schulhaus und das pädagogische Angebot erkunden. Die Kinder werden gegen 11.30 Uhr von den Tutoren zurück in die Pausenhalle gebracht. Die Veranstaltung dauert bis etwa 12 Uhr.

Beginn des Schnuppertages am Kaspar-Zeuß-Gymnasium (KZG) ist am Samstag, 30. März, um 9.30 Uhr, im Kreiskulturraum (Aula). Die Tutoren begleiten die Kinder dabei auf einer Schulhausrallye. Nach dem Vortrag der Schulleiterin können Eltern an einer Hausführung teilnehmen, die von den Lehrern geleitet wird. Die Veranstaltung am KZG endet gegen 12.30 Uhr.

Am 2. April findet am FWG zudem eine Infoveranstaltung zum Ganztagsangebot der Schule statt. Der entsprechende Termin am KZG ist am 2. Mai. red