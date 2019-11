Alles zu Herzrhythmusstörungen

Herzstolpern, Herzklopfen, Schwindel, Leistungsknick, Luftnot - all dies können Symptome von Vorhofflimmern sein, der häufigsten Herzrhythmusstörung. Da effektive Therapien zur Verfügung stehen, ist es wichtig, Vorhofflimmern frühzeitig zu erkennen. Einen Überblick über die Erkrankung mit den aktuellen Diagnose- und Therapiemöglichkeiten gibt der Kardiologe Martin Balke, Oberarzt am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz, am Sonntag, 10. November, um 11 Uhr am Standort Ebermannstadt, Feuersteinstraße 2. Der Eintritt ist frei. red