Alles wird der Prüfung unterzogen

Tackern ohne Klammer? Schreiben auf Zetteln, auf denen bereits geschrieben wurde? Wiederauffüllen von Textmarkern statt wegwerfen und neu anschaffen? Funktioniert, wie die Mitarbeiter im Landratsamt Coburg bereits seit einiger Zeit unter Beweis stellen.

Ebenso wie die Tauschbörse für Büromaterialien: Wird der Ordner bei dem einen Mitarbeiter leer, kann ihn der Kollege wiederverwenden.

Mit dem jüngsten Kreistagsbeschluss kommt der Landkreis Coburg wieder ein Stück weiter auf dem Weg zur klimafreundlichen Verwaltung, denn er unterstützt ab sofort den sogenannten "Pakt zur nachhaltigen Beschaffung in den Kommunen der Metropolregion Nürnberg". Das bedeutet unter anderem, den Anteil nachhaltiger Produkte beim Beschaffen neuer Materialien in den Kommunen zu steigern. Und das betrifft nicht nur Büromaterialien, sondern kann sich beispielsweise auch auf das Beschaffen fair gehandelter Arbeitsbekleidung oder auf den Fuhrpark beziehen. Diesen hat der Landkreis durch das Anschaffen von Elektroautos bereits nachhaltiger gestaltet, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Auch mit dem Beschluss, das Elektromobilitätskonzept umzusetzen, beweise der Landkreis Coburg bereits, dass er in der Lage sei, auch größere Hürden auf dem Weg zur klimafreundlichen Verwaltung zu meistern, so die Mitteilung.

Und künftig kann sich das Thema Nachhaltigkeit zudem auf das Vergaberecht auswirken. Das Einbeziehen von Nachhaltigkeitskriterien in Ausschreibungsunterlagen wird durch geltende Rechtsvorschriften nämlich explizit ermöglicht und gewünscht, so dass bei der Vergabe von Aufträgen nicht mehr nur das wirtschaftlichste Angebot zählt.

Klimaschutzmanagerin Ujvesa Pronaj freut sich über den Beschluss des Kreistages, den Pakt der Metropolregion zu unterstützen: "Der größte Vorteil ist das Netzwerk, wodurch sich zum einen die Möglichkeit zum Austausch bietet und zum anderen ein Pool an Know-how, auf den man zugreifen kann. Durch diesen Austausch können viele weitere Ideen für mehr Nachhaltigkeit in den Kommunen entstehen."

Das wünscht sich auch Landrat Sebastian Straubel: "Wir sind mit dem Elektromobilitätskonzept schon auf einem guten Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit im Landkreis Coburg, ebenso durch kleinere Maßnahmen bei uns in der Verwaltung. Durch den Pakt der Metropolregion bekommen wir aber sicher noch weitere gute Anregungen."

Am 31. März wird der "Pakt zur nachhaltigen Beschaffung in den Kommunen der Metropolregion Nürnberg" durch die Vertreter des Landkreises Coburg unterzeichnet. red