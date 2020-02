Alles, was Recht ist: OLG informiert Schüler

Das Franz-Ludwig-Gymnasium und das Oberlandesgericht (OLG) laden alle angehenden Abiturienten der 11. und 12. Klassen der Gymnasien, der Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule Bamberg und des Theresianums zu einer Informationsveranstaltung unter dem Motto "Deine Zukunft: Alles, was Recht ist!" ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 19. Februar, von 14.15 bis circa 17 Uhr in der Aula des Franz-Ludwig-Gymnasiums, Franz-Ludwig-Straße 13, statt. Durch einen umfassenden und praxisnahen Einblick in die Ausbildung und den Berufsalltag der juristischen Aufgabenfelder soll die Veranstaltung Schüler bei ihrer Studien- und Berufswahl unterstützen, teilt das OLG mit. Auch Eltern sind willkommen.

In einem Videoclip werden zunächst kurz das Studium der Rechtswissenschaften sowie die

"klassischen" Berufsfelder Richter, Staatsanwalt und Rechtsanwalt vorgestellt. Weniger bekannt, aber ebenfalls sehr interessant, sind die beruflichen Möglichkeiten des Diplom-Rechtspflegers (FH). Auch dieser duale Studiengang wird präsentiert. Anschließend beleuchtet der neue Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg, Lothar Schmitt, die Tätigkeit eines Juristen. Prof. Hans Kudlich, Lehrstuhlinhaber für Strafrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wird danach den Ablauf des Studiums der Rechtswissenschaften genauer darlegen.

Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Rechtspfleger, Studenten, Prof. Kudlich und der Studienberater der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg werden im Anschluss in Workshops hautnah aus ihrem Berufs- bzw. Ausbildungsalltag berichten.

Für alle interessierten Schüler, die sich bisher noch nicht über ihre Schule angemeldet haben, genügt zur Teilnahme eine kurze formlose Anmeldung bis spätestens 17. Februar per E-Mail an pressestelle@olg-ba.bayern.de. red