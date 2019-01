Ein Basar nur für Frauensachen findet am Samstag, 16. Februar, von 19 bis 21 Uhr in den Räumen der Kita Sattlertor in der Karolingerstraße 15 a statt. Verkauft wird laut Veranstalter alles, was das Frauenherz begehrt (Schuhe, Kleidung, Accessoires, Kosmetik-/Dekoartikel und mehr). Tischreservierungen sind möglich via E-Mail an elternbeirat-kita-sattlertor@web.de. red