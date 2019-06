Die Kinder. Kreativ. Werkstatt hat am Samstag, 15. Juni, wieder geöffnet. An diesem Nachmittag lernen Kinder ab sechs Jahren unter Anleitung Papier schöpfen. Im ersten Schritt wird ein einfacher Schöpfrahmen hergestellt. Bei schönem Wetter geht es in den Museumsgarten (Sonnenschutz mitbringen). Für alle Kurse gilt, dass Kinder unter sechs Jahren einen erwachsenen Helfer mitbringen müssen. Los geht um 15 Uhr im Spielzeugmuseum. Anmeldung unter Telefon 09568/ 5600. red