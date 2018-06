Alles über Vulkane

red



Am Mittwoch, 27. Juni findet um 17.15 Uhr der dritte Vortrag der diesjährigen KinderUni Bayreuth statt. Gabriele Obermaier, Professorin für Didaktik der Geografie, erzählt "Von Feuer spuckenden Bergen und heißer Lava ".Wie entstehen Vulkane? Was ist Lava? Wie heiß kann sie werden? Wo kommt sie her? Warum brechen Vulkane aus? Mit Hilfe eines Modells werden diese Fragen geklärt und ein Vulkan zum Ausbruch gebracht. Der Eintritt ist frei - eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Erwachsene müssen allerdings draußen bleiben. Für sie gibt es im H 13, Gebäude NW I, ein Begleitprogramm: Professorin Susanne Tittlbach, Lehrstuhl für Sozial- und Gesundheitswissenschaften, referiert ab 17.20 Uhr zum Thema "Bewegung und Sport von Kindern und Jugendlichen - Mittendrin statt nur dabei!".