Alles über Totholz und Waldumbau

Der Forstbetrieb führt im Rahmen des Projekts "Marktplatz der biologischen Vielfalt" des Marktes Nordhalben am Samstag, 19. Oktober, eine Exkursion zum Thema "Artenvielfalt im Wald, Totholz und Waldumbau" durch. Hier wird erklärt, wie die Bayerischen Staatsforsten den Waldumbau vom Fichten- zum klimafreundlichen Mischwald praktizieren und vorantreiben. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Staatsstraße von Heinersberg nach Langenbach, am Wanderparkplatz/Hackschnitzelplatz. Auf entsprechende Kleidung und festes Schuhwerk ist zu achten. red