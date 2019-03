Alles über Ötzi erfahren

Ötzi kommt! Über den berühmten Mann aus dem Eis gibt es am 22. März eine Lesung für Kinder und Jugendliche im Naturkunde-Museum.

Ötzi ist eine archäologische Weltsensation. Über 5000 Jahre blieb er im Alpengletscher konserviert. Die bekannte Autorin Gudrun Sulzenbacher kommt nach Coburg und erzählt, woher Ötzi kam, wie er lebte und wie er starb. Sie zeigt, wie die Mumie gefunden, geborgen und untersucht wurde. Sie beantwortet gern alle Fragen wie beispielsweise, warum der Gletschermann ins Gebirge floh, wie und warum er ums Leben kam, warum er so lange unversehrt blieb und warum die Mumie im Archäologiemuseum in Bozen nicht kaputt geht. Gudrun Sulzenbacher, 1959 geboren, hat an der Uni Verona promoviert und lange Zeit unterrichtet. Heute ist sie freischaffende Autorin und Referentin für Lesedidaktik und mit ihren Publikationen im In- und Ausland unterwegs. Ihr Bestseller "Die Gletschermumie", der während der Veranstaltung für 15,80 Euro erworben werden kann, wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet und immer wieder aufgelegt.

Die Lesung, die sich ausschließlich an Kinder ab acht Jahren und an Jugendliche richtet, findet am Freitag, 22. März, um 15 Uhr im Naturkunde-Museum statt. Der Eintritt ist frei. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um eine Anmeldung unter Telefon 09561/808120 gebeten. red