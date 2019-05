Alles über moderne Wohnformen

Am Sonntag, 19. Mai, findet von 10 bis 16 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil ein Informationstag unter dem Motto "Moderne Wohnformen für Jung und Alt" statt. Darauf weist das Landratsamt Haßberge in Haßfurt hin.

Bei Vorträgen und an Informationsständen können die Besucher Auskünfte einholen. Die Veranstaltung ist Teil der bayernweiten Aktionswoche "Zu Hause daheim", an der sich der Landkreis Haßberge beteiligt. Veranstalter ist der Pflegestützpunkt am Landratsamt Haßberge in Kooperation mit dem Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) und der "Gesundheitsregion plus Haßberge".

Für jeden Lebensabschnitt

Die Ansprüche an das Zuhause und das soziale Umfeld haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Gerade im Alter und bei Pflegebedürftigkeit muss das Leben neu sortiert werden. Der Informationstag geht der Frage nach, wie man durch barrierefreien Wohnraum jeden Lebensabschnitt und jede Lebenssituation selbstbestimmt meistern kann.

Aber nicht nur die ältere Generation ist betroffen - oft sind Wohnungen und Häuser auch für die Bedürfnisse von jungen Familien nicht gerüstet: Die Treppen sind zu steil und die Bäder zu eng. Auch bei einem Neubau sorgt eine vorausschauende Planung für Komfort in der Familienphase und erleichtert das Leben im Alter.

Verschiedene Themen

Die Gemeinde Knetzgau beteiligt sich mit dem Thema "Mobilität im Alter". Thomas Zettelmeier stellt das Konzept der Mitfahrbänke vor. Bei CariFair des Caritasverbandes im Landkreis Haßberge, vorgestellt von Angelika Schmidt, werden Haushaltshilfen aus Polen vermittelt, die mit guten Deutschkenntnissen und zu fairen Konditionen im Haushalt von Pflegebedürftigen wohnen und arbeiten. Petra Ruß, Pflegeberaterin des Pflegestützpunktes Haßberge, informiert darüber, was die Pflegekasse bei Umbaumaßnahmen zahlen kann.

Architekten beraten

Um zukunftsfähige Wohnformen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit geht es bei Albrecht G. Walter, Architekt aus Bad Neustadt, der einen Überblick darüber gibt, wie Senioren in Zukunft wohnen können, um sich zu Hause zu fühlen und sich gleichzeitig gut versorgt zu wissen. Uwe Hauck vom Sanitätshaus "mannl+hauck" zeigt auf, mit welchen Hilfsmitteln (Rampen, Lifter, Gehhilfen) man zu Hause länger selbstständig bleibt. Melina Nölp vom Architekturbüro BaurConsult geht auf den barrierefreien Um- oder Neubau von Wohnungen und Häusern ein.

Kluge Planung hilft

Denn wer bereits beim Bauen oder Umbauen auf Barrierefreiheit achtet, der profitiert zeitlebens von seiner klugen Vorausplanung. red