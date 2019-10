Alles über Marktrodachs Necknamen

Die Volkshochschule (VHS) Kronach bietet am Donnerstag, 31. Oktober, den Vortrag "Die Necknamen unserer Frankenwaldorte" mit Hans Blinzler an. Der für Mundart zuständige ehemalige Kreisheimatpfleger gibt den Besuchern eine heitere Zusammenstellung über die Necknamen der Orte im Landkreis Kronach und berichtet über die Hintergründe ihrer "Erfindungen". Der Vortrag findet von 19 bis 20.30 Uhr im Berggasthof Felsecker, Am Christusgraben 19 in Zeyern statt. Anmeldung bei der VHS Kronach (Telefonnummer 09261/6060-0) oder unter www.vhs-kronach.de. red