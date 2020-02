Alles über heimische Wildkräuter erfahren

Der Gartenbauverein lädt ein zu einem Vortrag über heimische Wildkräuter am Mittwoch, den 19. Februar, im Gasthaus "Sommerkeller" in Wallenfels . Die Biologin Christiane Geipel stellt häufig vorkommende Wildkräuter aus der heimischen Region vor, die sich zum Sammeln und zur Verwertung in der Küche eignen. Nach dem spannenden Vortrag können sich die Gäste über ein Brot mit frisch zubereiteter Kräuterbutter und einen Kräutertee freuen. Beginn ist um 19 Uhr. Der Vortrag ist für die Interessenten kostenfrei. red