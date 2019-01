Alles über die Wurzelkanalbehandlung

Schon der bloße Gedanke an eine Wurzelkanalbehandlung löst bei vielen Menschen ein mulmiges Gefühl aus. Dabei zahlt sie sich in vielen Fällen aus, um eigene Zähne zu erhalten. Wie heute eine schonende Wurzelkanalbehandlung mit modernen Dentalmikroskopen in 3D-Qualität durchgeführt wird, darüber berichtet die Zahnärztin Dr. Susanne Foeth in einem Vortrag. Er findet am Dienstag, 29. Januar, um 16.30 Uhr im Quartiersbüro Bamberg Mitte, Graf-Stauffenberg-Platz 1, statt. red