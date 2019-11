Kronach vor 14 Stunden

Alles über die Blumeninsel Mainau

Die Volkshochschule bietet am Montag, 18. November, den Diavortrag "Mainau - die Blumeninsel" an. Beginn ist um 15 Uhr im ASB-Seniorenzentrum. Anmeldung unter Telefon 09261/ 60600 oder per Internet ww...