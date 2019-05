Höchstadt a. d. Aisch vor 15 Stunden

Alles über die Bienenvölker

Einblick in ein Bienenvolk gewährt Hannes Neumeier vom Imkerverein Höchstadt dem Frauenbund Höchstadt am Freitag, 31. Mai. Neumeier wird über die Lebensweise eines Bienenvolks am Lehrbienenstand am Ga...