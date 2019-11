Alles über den Gelenkersatz

Das Endoprothetikzentrum Forchheim (Endofo) des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftspraxis Medikon (Zentrum für Orthopädie und Chirurgie) kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Gelenkersatz an. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 6. November. Bei den Veranstaltungen werden die verschiedenen Therapieoptionen vorgestellt und erläutert. Auch auf das System der roboterarm-assistierten Chirurgie (Mako), wird erläutert. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Konferenzraum des Klinikums, U 102, Krankenhausstraße 10, in Forchheim statt. Der Eintritt ist frei. red