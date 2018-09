Alles über alte Apfelsorten

Am Freitag, 28. September, findet eine geführte Wanderung des Gartenbaukreisverbandes mit dem Pomologen Wolfgang Subal statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr der Parkplatz an der Leßbachtalhalle (Schulweg 11) in Weißenbrunn. Hobbygärtner erfahren Interessantes über alte Apfel- und Birnensorten. Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen des Biodiversitätsprojekts der Regierung "Sicherung der Obstsortenvielfalt in Oberfranken" in Zusammenarbeit mit der Gebietsbetreuung im Naturpark Frankenwald. Die Herbstversammlung des Gartenbaukreisverbandes mit Auszeichnung der Kreissieger im Wettbewerb "Ökologie im Garten" findet am Sonntag, 30. September, um 14.30 Uhr im Theisenorter Sportheim statt. Der Apfelmarkt im Kreislehrgarten (LGS-Gelände) wurde auf Sonntag, 21. Oktober, von 11 bis 17 Uhr terminiert. red