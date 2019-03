Alles Schuhmann

Nach der "Langen Bach-Nacht" widmen die Bamberger Symphoniker auch in dieser Saison einem Komponisten einen ganzen Abend. Am Sonntag, 24. März, von 17 bis 22 Uhr im Joseph-Keilberth-Saal der Konzerthalle dreht sich alles um Robert Schumann, der bestens zum Saisonmotto "Symphonische Erzählungen" passt: Verlor er sich doch oft in Traumwelten und erzählte in seiner Musik über seine Eindrücke.

Bei der "Langen Schumann-Nacht" sind Solisten und Ensembles der Bamberger Symphoniker mit den Fantasiestücken op. 73 und op. 88, Adagio & Allegro op. 70, den Märchenbildern und -erzählungen, dem Streichquartett Nr. 2 und Nr. 3 sowie dem Liederzyklus "Frauenliebe und -leben" zu hören. Iris Böhm und Heikko Deutschmann, die sowohl als Film- und Fernsehschauspieler als auch als Hörbuchsprecher bekannt sind, lesen Texte von Jean-Paul, Friedrich Hölderlin und E.T.A. Hoffmann nebst Auszügen aus den Tagebüchern von Clara und Robert. Die Dramaturgie wurde von Götz Teutsch gestaltet.

Karten zum Preis von 35 Euro gibt es beim bvd Kartenservice und an der Abendkasse. red