Der Elternbeirat des evangelischen Kinderhauses "Regenbogen" in Rugendorf veranstaltet am Sonntag, 15. September, von 13.30 bis 15.30 Uhr einen Secondhand-Verkauf "Rund ums Kind" im Haus der Jugend. Schwangere mit einer Begleitperson können bereits ab 13 Uhr stöbern. Torten und Kuchen werden auch zum Mitnehmen angeboten. Anmeldung und Nummernvergabe für Verkäufer unter Telefon 0173/6929551 oder per E-Mail an second-hand-rugendorf@web.de. red