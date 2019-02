Alles rund um die Liebe

Um "Herzensangelegenheiten" ging es bei einem Vortrag, den die Frauen-Union im Hotel Kaiser veranstaltet hat. FU-Vorsitzende Annemarie Binder hatte als Referentin Veronika Pierz aus Albertshausen dafür gewinnen können.

Die Referentin beleuchtete das umfassende Thema "Liebe" für die verschiedensten Lebensumstände wie: Mutterliebe, Geschwisterliebe, Gattenliebe, Selbstliebe, Gottesliebe, Liebe zur Schöpfung und so weiter.

Veronika Pierz hielt sich dabei stark an den Schriftsteller Erich Fromm: "Die Kunst des Liebens". Liebe ist Verantwortung und die Achtung vor dem gelebten Leben des Anderen. Dem vielschichtigen und wichtigen Thema schlossen sich angeregte Gespräche und Diskussionen an. Jede Anwesende erkannte sich in dieser lebensumfassenden Thematik wieder. red