Alles rund um den Fisch

Er ist gesund und kann vielfältig zubereitet werden, deshalb ist Fisch unter Feinschmeckern sehr beliebt. Aber auch in der Küche des Hobbykochs hat sich Fisch seinen Platz erobert. Wer mehr über Fisch und Zubereitungsarten für Fische, Krebse und Muscheln lernen möchte, ist in der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß richtig. Hier finden Fischfans auch im neuen Jahr ein großes Kursangebot rund um die Flossenträger, Krusten- und Schalentiere.

Ronny Seyfried und Team

Ein Spezialgebiet der Lehranstalt für Fischerei: Fisch und seine Zubereitung auf alle möglichen Arten. Ob Räuchern, die richtigen Kräuter in der Fischküche oder die Matjes-Zubereitung - Ronny Seyfried und sein Team haben für jede Zubereitungsart Tipps.

An Fischzüchter wenden sich die ersten beiden Kurse: der Netzkurs (15. Februar), in dem es vor allem ums Netzeausbessern geht, und der Kurs Fischgesundheit (1. März).

Die verschiedenen Möglichkeiten zu räuchern stehen am 15. März (zusätzlich 25. Oktober) im Räucherkurs auf dem Programm. Zwei Wochen später geht es um den Fang des Bisams, der an Teichanlagen und Gewässern Schäden verursacht (29. März).

Braten, dünsten, backen, frittieren und kochen: Erstmals wird ein Grundkurs Fischkochen angeboten (12. April). Zubereitungsarten wie "Müllerin Art", blau und fränkisch gebacken sind ebenso dabei wie ein Auflaufgericht und eine Fischsuppe. Es folgen ein Kurs über das Fischgrillen am 3. Mai (noch einmal am 13. September) und ein Matjeskurs am 10. Mai.

Unter freiem Himmel

Der Kurs "Outdoor-Cooking" ist neu (Samstag, 25. Mai) - hier wird demonstriert, wie verschiedene Fischarten unter freiem Himmel zubereitet werden können: in der Feuerschale, auf offenem Holzfeuer oder in der Erdgrube. Am 7. Juni schließlich geht es um die Biologie und Zubereitung von Krebsarten in Oberfranken.

Sushi und Sashimi

Meeresfische wie Lachs oder Thunfisch stehen im Mittelpunkt des neuen Kurses Sushi und Sashimi (27. September), der vor allem Direktvermarktern und Fischfeinschmeckern neue Anregungen geben soll. Gezeigt wird vor allem die Rohverarbeitung zu Tatar und Sashimi sowie die Herstellung verschiedener Sushi-Rollen.

Der Fischtransportlehrgang am 11. Oktober wendet sich in erster Linie an Fischzüchter. Mit der professionellen Nachzucht von Lachsfischen wie Forellen, Renken oder Äschen befasst sich der Kurs Streifen und Vermehrung von Salmoniden. Er findet jeweils an Dienstagen statt, am 5. und 26. November. Es geht um die Hygiene und das Handling in Theorie und Praxis - vom laichreifen Fisch bis zum Auflegen der befruchteten Eier in Zugergläsern und Unterstromapparaten.

Zum Abschluss des Kursjahres werden am 15. November Küchenideen für Meeresfische, Schalen- und Krustentiere vorgestellt. Warenkunde und Infos zum Kauf runden den Kurs ab. Je nach Verfügbarkeit wird der Umgang mit Lachs, Dorsch, Plattfischen, Tintenfisch, Austern und Kaisergranat gezeigt.

Alle Kurse finden in der Lehranstalt für Fischerei, Draisendorfer Straße 174 in Aufseß, statt und beginnen in der Regel um 9 Uhr. Anmeldung über die Internetseite des Bezirks www.bezirk-oberfranken.de/fischerei/aktuelles-im-bereich-fischerei/fortbildungen.

Weitere Infos zu den Kursen gibt es bei der Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken in der Cottenbacher Straße 23 in Bayreuth, Telefon 0921/7846-1502, E-Mail fischerei@bezirk-oberfranken.de. red