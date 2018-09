Alles rund um das Kind

Die Kindertagesstätte Trebgast lädt am Samstag, 22. September, zum Secondhand-Verkauf in der Turnhalle ein. Warenannahme ist am Freitag, 21. September, von 14 bis 16 Uhr. Der Verkauf findet von 10.30 bis 12 Uhr statt. Einlass für Schwangere und eine Begleitperson ist bereits um 10 Uhr. Nicht verkaufte Ware kann am Samstag, 22. September von 16 bis 16.30 Uhr wieder abgeholt werden. Pro Anbieter wird ein Wäschekorb mit maximal 60 Teilen bis einschließlich Größe 164 und maximal zwei Paar Schuhen angenommen. Angeboten werden unter anderem: modische Herbst- und Winterbekleidung für Kinder und Jugendliche, Umstandsmode, Babyartikel, Kinderwagen, Hochstühle, Autositze, Kinderfahrzeuge, Spielzeug, Bücher, Fußballschuhe, Radhelme, Fahrräder, Inliner und vieles mehr. Vom Erlös gehen 20 Prozent an die Kita. Infos und Verkaufsnummern gibt es bei Stephanie Diersch, Telefon 0170/4792928 (17.30 bis 19.30 Uhr). red