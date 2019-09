Alles neu rund um die Kirche in Neuengrün

Am kommenden Sonntag, 22. September, wird das neu gestaltete Kirchenumfeld in Neuengrün im Rahmen einer Feierstunde offiziell eingeweiht. Die Maßnahme wurde im Rahmen der Dorferneuerung durchgeführt und bildet gleichzeitig deren Abschluss. Auftakt zu den Feierlichkeiten wird die Kirchenparade ab Feuerwehrhaus sein. Der Gottesdienst in der Kuratiekirche Mariä Himmelfahrt beginnt um 9 Uhr. Es schließt sich die Segnung durch Pater Jan Poja an. Nach dem offiziellen Teil treffen sich die Bürger zum gemütlichen Beisammensein, das von der Blasmusik Neuengrün-Schlegelshaid umrahmt wird. red