Alles im Lot beim OGV

Im Landgasthof Elling fand die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Kemmern mit Neuwahlen statt. Erster Vorsitzender Volker Pflaum konnte unter anderem Ersten Bürgermeister Rüdiger Gerst (CSU) und die Kreisfachberaterin Claudia Künel begrüßen. Ergebnis der Neuwahlen: Volker Pflaum wurde in seinem Amt bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Zweiter Vorsitzender Ulrich Brehm, Kassier Silvia Jung, Schriftführerin Julia Röder sowie die Beisitzer Sabine Derra, Otto Fuchs, Robert Fuchs, Rainer Molitor und Manuela Weidner.

Kreisvorsitzender Günther Denzler ließ durch die Kreisfachberaterin Grüße überbringen und freut sich über die sehr positive Entwicklung des Ortsverbandes in Kemmern. Der OGV Kemmern konnte bereits 2005 sein 25-jähriges Bestehen feiern und ist sehr in das kulturelle Leben der Gemeinde eingebunden. Mit dem Aufstellen des Kerwabaums, dem Schmücken des Erntedankaltars mit Ährenkrone und dem Durchführen von Baumschneidekursen beteiligt man sich rege am Ortsgeschehen. Alljährlich übernimmt der OGV Nachmittage beim Ferienprogramm der Gemeinde, zum Beispiel mit dem Bau von Nistkästen, Stelzenbau für Kinder, Bau von Insektenhotels etc.

Für die Unterstützung in den letzten Jahren dankte Volker Pflaum allen bisherigen Mitgliedern des Vorstandes, insbesondere der jahrzehntelangen Kassiererin Rosalinde Schmitt und Karl-Josef Schug.

Ein Schwerpunkt des neuen Vorstandes ist der Fortbestand dieser traditionellen Aktivitäten sowie die Zusammenstellung eines attraktiven Programms mit Fachvorträgen, Fahrten zur Bundesgartenschau und Aktionen für Kinder. Erster Bürgermeister Rüdiger Gerst dankte dem OGV für seine so wichtigen Aufgaben in der Gemeinde. red